Obama con i lavoratori dell’auto Usa in sciopero | “La mia amministrazione aiutò le aziende | ora che fanno profitti alzino i salari”

(Di domenica 17 settembre 2023) L’ex presidente Usa Baracksi schiera con gli operai delle ‘Big Three’ General Motors, Stellantis e Ford, inda venerdì. “Quattordici anni fa, quando le tre grandi case automobilistiche lottavano per restare a galla, la miae il popolo americano intervennero per sostenerle. Lo stesso hanno fatto idel settore automobilistico della UAW, che hanno sacrificato retribuzioni e benefici per aiutare lea rimettersi in piedi. Ora che stanno godendo di grossiè tempo di fare la cosa giusta nei confronti di quegli stessiin modo che il settore possa emergere più unito e competitivo che mai”, ha scritto su X l’ex inquilino della Casa Bianca. Quella che viene considerata la più ambiziosa azione di lotta dei ...

Intanto, tuttavia, il presidente Ebrahim Raisi all'incontro in Sud Africa del BRICSl'aiuto ... che sorpassa di gran lunga il miliardo e 600mila chepagò per quattro americani. Questi soldi ...Il principe William a Eton nel 1997mamma Diana e papà Carlo nel suo primo giorno di college, ... In epoca più recente, Baracke Steve Jobs, Bill Gates e Ringo Starr, e . Non mancano i mancini ...... un vizio di cui non può fare a meno, proprio come Barack. Così come ironizza sull'imperitura ossessione per la dieta o la rinunzia forzata alla palestra. Non manca di parlare dei rapporti...

Obama con i lavoratori dell’auto Usa in sciopero: “La mia amministrazione aiutò le aziende, ora… Il Fatto Quotidiano

Obama con Macron, 'speranza, non paura' QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono lontani i tempi dell'embargo deciso da Obama per la repressione degli sciiti e i diritti umani. Ora il paese del Golfo entra nella strategia americana, ...José Andrés pubblica un libro di ricette che racconta la storia della World Central Kitchen e ne sostiene i progetti. Tra i piatti anche quelli di Michelle Obama o Meghan Markle ...