Nubifragi in arrivo | come proteggere giardini e verande risparmiando

(Di domenica 17 settembre 2023) Al termine di un’estate in cui le temperature hanno toccato livelli ben al di sopra delle medie stagionali su buona parte del nostro territorio nazionale, l’autunno alle porte vedrà l’sull’Italia di diverse perturbazioni provenienti sia dal Nord Europa e dal Circolo polare artico, sia dal Mediterraneo occidentale. Quest’ultime in particolare saranno caratterizzate da un impatto più mite ma anche più piovoso, vista la loro origine oceanica. E così, il caldo torrido che ha stremato famiglie e cittadini per diverse settimane nel periodo compreso fra luglio e agosto diventerà solo un lontano ricordo: anche se i termometri non dovessero segnare valori troppo bassi, il clima presente nella nostra penisola diverrà comunque decisamente più austero. Dunque, prepariamoci a sfoderare giacche e impermeabili in vista dei mesi di ottobre e novembre. Allarme maltempo in Italia ...

Le allerte in Lombardia Il rischio di temporali eriguarda anche il resto del territorio ... L'di un fronte di bassa pressione dall'area del nord - atlantico è atteso in particolar modo ...Come preservare i propri spazi domestici all'aperto dall'di pioggia, grandine e folate di vento: tutti gli strumenti migliori ordinabili online (ad un prezzo scontato). Per preservare al ...... portando piogge e temporali che si estenderanno verso il nord del paese, con eventi localmente intensi, accompagnati da grandine e. Un secondo impulso frontale interesserà sia il ...

Vortice atlantico, allerta meteo in 4 regioni: forti temporali e nubifragi. Dove e quando colpirà ilmessaggero.it

Maltempo in arrivo: rischio nubifragi nella notte fra giovedì e venerdì LeccoToday

Al termine di un’estate in cui le temperature hanno toccato livelli ben al di sopra delle medie stagionali su buona parte del nostro territorio nazionale, l’autunno alle porte vedrà l’arrivo ...Meteo - Maltempo in arrivo in Italia, anche intenso localmente e con possibili nubifragi: ecco l'allerta della Protezione Civile ...