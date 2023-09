Nottingham Forest – Burnley – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 settembre 2023) Dopo due settimane dall’eliminazione dalla EFL Cup per mano del, ilvorrà vendicarsi quando i Clarets visiteranno il City Ground per la sfida di lunedì 18 settembre in Premier League. Gli uomini di Steve Cooper sono partiti per la pausa internazionale con un successo per 1-0 sul Chelsea, mentre gli ospiti sono stati sconfitti per 5-2 da uno spietato Tottenham Hotspur. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIl calendario non è stato clemente con ilquando si è trattato di ...