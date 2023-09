Notte movimentata al Grande Fratello | succede di tutto | lo scherzo fa infuriare la Casa – VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) Come ben sapete quest’anno la diretta delsi chiude alle 3 per riaprirsi alle 9 del mattino. A quanto pare sta, tra una confessione e l’altra emersa inoggi, unoha fattotutti.aldi: lofalaI concorrenti del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, quella del 13 settembre scorso, per due pattuglie della Polizia Locale inviate in zona Casteldebole per un rilievo di un incidente stradale. Arrivati sul posto intorno alle quattro ...La denuncia Lagià decisamentesi è fatta ancora più lunga e rocambolesca, poiché l'uomo ha iniziato a litigare con i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Como , inviati ...... Home Attualità Tentano di rapinare camionista: 25enne in manette Tentano di rapinare camionista: 25enne in manette 13/09/2023 - 19:18 Redazione Attualità 0 175 LECCE -alla ...

Notte movimentata a Berna: musica techno e fuochi d'artificio contro ... Ticinonline

Notte movimentata al Grande Fratello: lo scherzo fa infuriare tutti ... Blog Tivvù

Tre cortei non autorizzati hanno acceso il centro città della capitale. Una persona è rimasta ferita. Ingenti i danni.Notte movimentata, quella del 13 settembre scorso, per due pattuglie della Polizia Locale inviate in zona Casteldebole per un rilievo di un incidente stradale. Arrivati sul posto intorno alle quattro.