Non si può sopraffare il destino | nemmeno dopo una lotta impari

(Di domenica 17 settembre 2023) Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella Corrente del Golfo ed erano ottantaquattro giorni ormai che non prendeva un pesce. Il vecchio lo guardò con gli occhi bruciati dal sole, pieni di fiducia e di affetto. … La speranza e la fiducia non l’avevano mai lasciato. Era troppo semplice per chiedersi quando avesse raggiunto l’umiltà. Ma sapeva di averla raggiunta e sapeva che questo non era indecoroso e non comportava la perdita del vero orgoglio. «Allora buona notte. Domattina vento a svegliarti.» «Tu sei la mia sveglia» disse il ragazzo. «La mia sveglia è l’età» disse il vecchio. «Perché i vecchi si svegliano così presto? Sarà perché la giornata duri più a lungo?» Il vecchio uscì e il ragazzo gli andò dietro. Aveva sonno, e il vecchio gli cinse le spalle col braccio e disse: «Mi dispiace». «Qué va» disse il ragazzo. «È quello che deve fare un uomo». Non lo disse ad ...