Montecatini è priva di risorse sufficienti per un adeguato controllo della sicurezza. Il sindaco e l'opposizione devono unire le forze per sollecitare il governo centrale ad inviare più forze dell'...Però è arrivato il momento di avere fretta, siamo in Serie B, cila categoria e ne siamo all'altezza. Dobbiamo essere più concreti e cinici.va bene dire che essendo neopromossi allora ...In Davisbisogna essere una prima donna . Avevo fiducia nei miei compagni, noi giocatori siamo amici in campo e ci supportiamo, perdendo la voce uno per l'altro. Dopo questa vittoriadi ...... nella parte iniziale della via dove persi sà quale motivoc'è un lampione che possa ...davvero che venga lasciata all'incuria e al degrado in balìa di qualche decina di loschi figuri...

"Non meritiamo questo a Montecatini Terme: servono più controlli ... LA NAZIONE

Terni: sputi e insulti contro un rider. «Non ci meritiamo questa ... umbriaON

Montecatini è priva di risorse sufficienti per un adeguato controllo della sicurezza. Il sindaco e l'opposizione devono unire le forze per sollecitare il governo centrale ad inviare più forze dell'ord ..."La console war non merita il vostro tempo: il gaming sì", recita il post pubblicato dall'account di Xbox. Naturalmente, facendo parte dello stesso business, è normale che compagnie come Microsoft e ...PARMA – «Vorrei rivedere in Italia un grande Salone dell'Auto. Vorrei un evento che spettacolarizzasse l'auto perché viviamo in una società che ne ...