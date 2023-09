“Non me ne frega un ca*** degli ambientalisti” | l’europarlamentare Fiocchi FdI invita i cacciatori a sparare contro i divieti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “Le forze dell’ordine devono applicare il decreto (è una circolare, ndr) ministeriale, che a Lac, Lav o Wwf non piaccia non me neun cazzo. Glinon hanno vinto un cazzo”. Il linguaggio colorito è deldi Fratelli d’Italia, Pietro, cacciatore, a lungo alla guida di uno dei rami dell’omonima azienda di famiglia che produce munizioni.era ospite di una diretta di Caccia e Dintorni ed erato a parlare della questione relativa all’utilizzo del piombo nelle zone umide (fiumi, torbiere, laghetti) in vista dell’apertura della stagione venatoria. L’uso è stato vietato da un regolamento dell’Unione europea, entrato in vigore dallo scorso febbraio. I ministeri di Ambiente e Agricoltura, con una circolare del 9 febbraio (e non un decreto, ...