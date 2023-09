Non è vero che l'Inter è più forte del Milan | è Inzaghi che è più bravo di Pioli

È ipocritaammettere che siamo di fronte ad un esodo e che milioni di africani sono pronti ad ...contro Macron in campagna elettorale è stato tra i più applaudito da milioni di africani perché...che le assenze di Kalulu e Tomori hanno inciso, ma da solebastano a giustificare quanto accaduto sabato sera al Meazza . Una superiorità schiacciante, che sin dai primi minuti ha ..."È, e la testimonianza si chiama appunto Lezioni americane : lì c'è un flusso energetico cheè inferiore a quello che uno dedica a un romanzo impegnativo, contiene un pezzo di vita di ...

Non solo laguna, il vero Veneto si respira tra le distese della pianura ... PaesiOnLine

"Non è possibile, non può essere vero": San Francesco al Campo sotto shock per la morte della piccola Laura TorinOggi.it

È ufficiale: Meghan Markle e Harry non torneranno in Inghilterra e la colpa non è re di Carlo, ma di un altro membro della famiglia reale.Tredici punti realizzati in 5 partite, frutto di 4 vittorie e un pari nel derby emiliano contro la Reggiana, undici reti realizzate e soltanto una subita, vetta solitaria del campionato di Serie B con ...