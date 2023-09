Nisida | rissa nel carcere minorile durante la partita Genoa-Napoli

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella serata del 16 settembre, verso le ore 21,30 nel corso della visione delladi serie A delCalcio, dei circa 15 detenuti presenti nella denominata “sala polivalente” dell’IPM, almeno 4 di essi se le sarebbero date di santa ragione”. La denuncia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del coordinatore regionale per la Campania Federico Costigliola. “Tempestivo é stato l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, nonostante hanno dovuto fare fronte alla resistenza attiva e alle minacce dei litiganti, sono riusciti a bloccarli e a ripristinare , con molta fatica, l’ordine e la sicurezza dell’istituto”. Di quanto avvenuto riferisce anche Giuseppe Merola, dirigente nazionale della federazione Sindacati Autonomi CNPP. “Ieri sera, verso le 21, si è ...

