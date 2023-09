Nicro | welfare e sostenibilità motori dell’azienda e del suo Bilancio Sociale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 settembre 2023) Non solo Stato Patrimoniale e Conto Economico: perSpa, il2022 è anche. Per il quarto anno consecutivo, la PMI di Caravaggio, in provincia di Bergamo, con sede operativa a Vailate, in provincia di Cremona, ha pubblicato il proprio, simbolo dell’impegno in attività legate non solo all’ambiente, ma anche a molte altre tematiche. “La responsabilitàè un punto fondamentale della nostra strategia aziendale” afferma il Consigliere e CIO Gerolamo Soliveri “E come per ilEconomico, noi diabbiamo deciso di descrivere l’impatto delle nostre attività attraverso i dati, raccontando i risultati raggiunti per il nostro territorio e la collettività. Già 4 anni fa abbiamo iniziato questo percorso, da me ...