(Di domenica 17 settembre 2023) Il centrocampista del, ha subito une non sarà disponibile per ildi Champions Leagueil

... per un(Kalulu), una squalifica (Tomori) e un semplice acciaccato (Giroud). Certo, ora ... quella di un contratto lucroso, e agita uno spauracchio terribile, ilin arrivo a breve. ......tra i titolari nella rifinitura e per lui sarebbe la prima uscita stagionale dopo l'. Ai ... il Milan ospiterà a San Siro ildell'ex Tonali, mentre l'Inter sarà impegnata in terra ...... potrebbe non scendere in campo nella giornata di domani, quando il suoaffronterà il Brentford nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Premier League. L'però ...

Newcastle, infortunio per Joelinton: salterà il match contro il Milan Pianeta Milan

Milan Newcastle: UFFICIALE salta il match coi rossoneri! Milan News 24

Martedì sera il Milan affronterà il Newcastle in Champions League. Eddie Howe annuncia un infortunio nel suo attacco Infortunio in attacco. Martedì sera il Milan affronterà il Newcastle in Champions L ...La stagione è appena iniziata, ma per qualcuno potrebbe essere già finita: terribile scontro in allenamento, tutti i dettagli.