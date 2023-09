Nessuna disdetta | Segre e Seymandi presto insieme

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 settembre 2023) Quella composta da Massimoe Cristinaè stata una delle coppie più dibattute della stagione estiva. La telenovela che ha incuriosito molti italiani ha faticato a fermarsi. I presunti marito e moglie sono balzati agli onori di cronaca dopo la rottura avvenuta nell'estate durante la festa, davanti agli invitati, in cui doveva essere annunciata la data del loro matrimonio. Il video del party finito in disgrazia ha fatto il giro del web. Ora, stando a quanto filtra, i due potrebbero tornare, anche se non da un punto di vista sentimentale. Il banchiere e la compagna, prima appartenente all'entourage grillino di Chiara Appendino e poi a quello di Paolo Damilano, potrebbero ora rincontrarsi. E non in tribunale. La coppia della Torino bene potrebbe apparire unita per un nobile scopo: un evento di beneficenza. A ...