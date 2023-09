Nel PEI devono essere inserite tutte le ore di sostegno necessarie | anche all’Infanzia Genitori ricorrono | ecco cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 17 settembre 2023) I ricorrenti in qualità didi un minore portatore di handicap grave avevano impugnato, deducendone plurimi profili di illegittimità per contrasto con norme costituzionali e primarie, la nota con la quale il Dirigente scolastico assegnava 25 ore di insegnamento dialla sezione in cui era regolarmente inserito e frequentante l’alunno. Per il.TAR per la Campania con sentenza N. 00748/2023 il ricorso è fondato. Si tratta dell'ennesimo contenzioso su una materia che vede l'amministrazione soccombere. L'articolo .