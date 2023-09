Neanche cinque minuti per Simeone? Lo sguardo del Cholito in Genoa-Napoli parla – FOTO

(Di domenica 17 settembre 2023) Dov’è finito Giovanni? Lodeldurante i cambi intercorsi nella sfida tradice tutto. Nella scorsa stagione Giovanniè stato una figura determinante in numerose partite, soprattutto da subentrato in campo, ma sotto la guida di Rudi Garcia sembra vedere il campo come una cosa più unica che rara. Come analizzato dal quotidiano Il Mattino, nel nuovoguidato dal mister francese, le prestazioni di giocatori come Lindstrom esono state limitate al minimo sindacale. Un episodio durante l’ultima partita, precisamente lodiin panchina durante il cambio intercorso tra Kvaratskhelia e Zerbin, ha evidenziato proprio il suo scontento. Con appena ...

Il derby di altissima classifica ha visto tutte le battaglie più importanti risolversi a favore dell'Inter, che ha dominato in lungo e in largo. Il Milan ha mostrato come nelle partite importanti debb ...