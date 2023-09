Natalia Paragoni | l' annuncio a sorpresa | «Mi sto per sposare» Il post social scatena i fan | proposta di Andrea Zelletta?

(Di domenica 17 settembre 2023)si sposa? A lanciare l'indiscrezione è la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne. Dopo la nascita di Ginevra, venuta al mondo il 20 luglio 2023,...

e Andrea Zelletta si sposano oggi La notizia bomba è arrivata direttamente dai social network, dove i due influencer sono seguitissimi dai fan sin dai tempi della loro partecipazione ...Nei giorni scorsi, è arrivata sul red carpet di Venezia anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora influencer: oltre a non essere presente nessuno a salutare il suo arrivo, ...L'influencer ha percorso il red carpet di Venezia, ma il suo messaggio su Instagram non è piaciuto ai ...

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sposano L'indizio social Tag24

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta oggi sposi Arriva la conferma: "Sto andando" Libero Magazine

Natalia Paragoni si sposa A lanciare l'indiscrezione è la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne. Dopo la nascita di Ginevra, venuta al mondo il 20 luglio ...La conferma che Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sposano oggi è arrivata dalla stessa ex corteggiatrice con uno scatto sui social, fan in delirio.