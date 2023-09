(Di domenica 17 settembre 2023)è l'unico kaiju che abbia tenuto testa anel cuore dei fan. Ecco la storia della suae della sua parabola tra genio, trash e fallimenti. Netflix ha recentemente rilasciato la miniserie animata-Rebirth- (qui la nostra recensione), che ha riportato l'iconico kaiju alla ribalta dopo ben 17 anni dalla sua ultima apparizione. La tartarugona sputafuoco è un caso cinematografico molto interessante, con una storia produttiva fatta di alti e bassi (molto bassi) e vissuta quasi completamente all'ombra deldi sempre, il mastodontico Re dei mostri. Proprio la presenza di-Rebirth- su Netflix, piattaforma doveè presente in modo massiccio con la trilogia di- Planet of Monsters ...

Netflix ha recentemente rilasciato la miniserie animata Gamera - Rebirth - ( qui la nostra recensione ), che ha riportato l'iconico kaiju alla ribalta dopo ben 17 anni dalla sua ultima apparizione.

Nascita e caduta di Gamera: le origini del rivale di Godzilla Movieplayer

L'anno è il 1965. In un Giappone in piena rincorsa per riprendersi dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale, nei cinema ha avuto un enorme successo una serie di film il cui protagonista è un mostro ...