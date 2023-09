Napoli | un pareggio che preoccupa La reazione di Spalletti non si è fatta attendere

(Di domenica 17 settembre 2023) Luciano, ex allenatore dele attuale ct della Nazionale, continua a seguire con grande interesse gli azzurri. NOTIZIE CALCIO– La squadra partenopea guidata da Rudi Garcia sembra irriconoscibile rispetto a quella che soltanto alcuni mesi fa festeggiava lo scudetto. La formazione di Garcia sembra smarrita, priva di un piano di gioco ben definito. I partenopei sono riusciti a ottenere unnell’ultimo match, che si stava concludendo quasi con zero punti, grazie alle reti di Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Tuttavia, è lecito chiedersi che fine abbia fatto il gioco spumeggiante proposto da Lucianonella scorsa stagione, un gioco che aveva divertito non solo i tifosi azzurri, ma anche gli appassionati di calcio in tutta Italia. Il...

...alla fine conquista une tanti meritati applausi. Bani e Retegui hanno illuso i 33.275 presenti in una serata che in molti ricorderanno a lungo portando il Grifone sul 2 - 0 contro un...... Il, raggiunto il pari, pareva quasi appagato dal fatto di aver evitato la sconfitta. La ... La sconfitta diventain tre minuti, con buona pace di Kvara che, sostituito nel finale, ha una ......non riuscendo a dare continuità dopo la vittoria prima della sosta arrivata in casa del. ... Dopo aver rischiato in un paio di occasioni di subire il, rea di aver abbassato il ritmo e ...

Azzi: "Napoli, il pareggio non cancella i problemi. Due top azzurri irriconoscibili" CalcioNapoli24

Napoli irriconoscibile: sotto di due gol con il Genoa, pareggio in extremis Liberoquotidiano.it

"Rimonta Napoli a Genoa: da 0-2 a 2-2", si legge sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il commento è relativo alla gara di Marassi col Napoli che pareggia 2-2 contro il ...Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e attuale ct della Nazionale, continua a seguire con grande interesse gli azzurri.