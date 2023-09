Napoli subito in campo dopo il Genoa | in due lavorano a parte

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 settembre 2023) Ilquesto pomeriggio ha svolto un allenamento in vista della sfida di Champions League contro il Braga. Ecco il report Ilquesto pomeriggio ha svolto un allenamento in vista della sfida di Serie A di domani contro l’Udinese. COMUNICATO – «la gara di marassi contro il, ilha ripresogli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in Champions League nella sfida contro il Braga in programma mercoledì in Portogallo (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio ieri, sono stati impegnati in un lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto una prima fase di attivazione e lavoro di possesso palla. Di seguito esercizi di finalizzazione e partita a ...