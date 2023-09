Napoli | Raspadori | ‘Ok la reazione | ma abbiamo regalato un tempo al Genoa Ruolo preferito? Attaccante centrale’ | Serie A

(Di domenica 17 settembre 2023) 2023-09-16 23:35:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Giacomodel, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del: “Sono molto felice per Frattesi, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore. Lo ha dimostrato con Sassuolo e Nazionale, lo sta dimostrando con l’Inter. Gli faccio l’in bocca al lupo, si merita momenti così”. COSA FA RIFLETTERE DEL PAREGGIO – “Se non sorrido è perchéunal. Avevamo tutte le carte in regola per fare una partita diversa, più brillante, con più proprietà in palleggio. E’ vero che c’è stata un’ottimae fare gol fa sempre piacere, ma secondo me potevamo fare molto meglio e approcciare la partita in modo diverso. ...

Commenta per primo Giacomo, attaccante del, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Genoa: 'Sono molto felice per Frattesi, è un bravissimo ragazzo e un grande calciatore. Lo ha dimostrato ...... sono stati decisivi gli ingressi die entrambi in rete. " Due punti persi, ma ci serva da lezione " : pochi giri di parole per il tecnico Genoa -, parole Garcia Rudi Garcia ha ...Dove può giocareLo spiega Garcia . Genoa -, l'analisi di Garcia dopo il 2 - 2. Spiega l'ex tecnico della Roma a Sky: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo creato poco ...Fuori Anguissa pere Mario Rui per Olivera. Ilfinalmente sale di tono e il Genoa scende, giocoforza, nel bunker, tutti negli ultimi trenta metri a ribattere colpo su colpo senza ...

Dominio Genoa per un'ora, poi il Napoli pareggia con Raspadori e Politano La Gazzetta dello Sport

Napoli, le pagelle di CM: difesa da incubo, Raspadori e Politano 'salvano' Garcia Calciomercato.com

Nell'anticipo del sabato sera, allo stadio “Luigi Ferrarsi” Genoa-Napoli hanno pareggiato per 2-2. Di seguito tabellino e highlights del match. Genoa-Napoli 2-2, il tabellino Marcatori: 40' Bani (G), ...Il Napoli tira su un punto per i capelli a Marassi. La squadra di Rudi Garcia raccatta negli ultimi minuti un 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino, andato meritatamente in vantaggio di 2-0. I camp ...per rimettere in carreggiata un Napoli altrimenti alla deriva. Grazie al complice insapettato, Cajuste, Raspadori controlla e scarica di sinistro in un nanosecondo alle spalle di Martinez il gol ...