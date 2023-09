Napoli | picchia il marito e gli incendia i vestiti

(Di domenica 17 settembre 2023) Arrestata una 54enne, lite per 1500 euroile glinel corso di una lite scoppiata per 1500 euro. E’ accaduto a Pozzuoli, in provincia didove i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti una 54enne incensurata di origini domenicane. Durante una discussione con ilha preteso 1500 euro per lasciare la casa. L’uomo si è rifiutato e la donna l’ha selvaggiamenteto. Poi ha danneggiato alcuni mobili eto alcunidel. La vittima ha allertato il 112 e la 54enne, ancora visibilmente agitata, è finita in manette. E’ stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa di ...

