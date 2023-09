Napoli | no Spalletti no prime quattro | partenopei fuori dalla zona Champions dopo due anni

(Di domenica 17 settembre 2023) Il pareggio contro il Genoa, arrivatola sconfitta contro la Lazio e che sottolinea un inizio di stagione non particolarmente facile, ha spedito ildalledel campionato. Un evento inedito che non si era mai verificato durante la gestione di Luciano. Sotto la guida del tecnico toscano, infatti, ihanno sempre stazionato inprima alla 38^ giornata degli ultimi due campionati. Con l’arrivo in panchina di Rudi Garcia e qualche incidente di percorso, invece, ilè scivolato al sesto posto. Una situazione del genere, ovvero che il club si ritrovassedalle, ...

La cosa curiosa o meglio clamorosa è che ilnon si è per nulla smantellato. E' rimasto pressoché lo stesso dello scorso anno salvo gli addii di Kim, Lozano e. E' vero che non si ...Ilcampione d'Italia, oltre che in ottima salute economico/finanziaria, perde, cioè un fenomeno del mestiere (e lo perde perché sembra voler scappare di notte piuttosto che rimanere ...Notizie Calcio- 'La squadra dinon può essere quella di Garcia che ha avuto coraggio ad accettare un'eredità pesante. Ma Il francese, che ha il diritto di mettere in campo la sua idea di calcio, ha ...

Napoli, l'ex Spalletti candidato al premio di «Allenatore dell'anno Fifa» ilmattino.it

Angelo Forgione analizza l'attuale momento del Napoli alla luce del pareggio col Genoa: 'Garcia non può consentirsi il lusso di mettere da parte i meccanismi rodati di una macchina quasi perfetta'.Dopo la partita contro il Genoa, per Garcia potrebbero esserci i primi campanelli d'allarme. Il tecnico del Napoli è chiamato a correggere il tiro.