Napoli innocuo e malmenato dal Genoa | esulta per un punto L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 settembre 2023) Il pareggio a Genova delha fatto rumore anche oltre i confini italiani.parla di una battuta d’arresto che allontana dalla vetta della classifica i campioni d’Italia: “Ilsubisce un altro stop in Serie A sul prato del(2-2). Malmenati e innocui, i ragazzi di Rudi Garcia non hanno fornito una buona prestazione eno per aver conquistato un. Innocui, hanno realizzato il primo tiro in porta solo al 72? “. Il quotidiano francese infierisce e fa notare come, dopo la sconfitta contro la Lazio e la vittoria dell’Inter nel derby di Milano, ilsi allontana dalla prima posizione in classifica. Ad aggiustare la brutta prestazione sfoggiata al Ferraris di Genova due belle giocate personali. Prima di Raspadori che accorcia le distanze ...