Napoli | il gesto di Kvaratskhelia diventa virale

Leggi su napolipiu

(Di domenica 17 settembre 2023) Durante-Genoa,ha mostrato perplessità al momento della sostituzione con Zerbin. Ilverso Garcia è. Notizie calcio– Sta facendo discutere ildi Khvichaal momento della sostituzione durante-Genoa. L’esterno georgiano, al minuto 80, è stato richiamato in panchina da Rudi Garcia che ha mandato in campo al suo posto Alessio Zerbin., con volto stupito, si è girato verso la panchina azzurra come a chiedere spiegazioni al tecnico. Il video dell’episodio, immortalato da Dazn, è prestotosui social network. In molti hanno interpretato ildel georgiano come una manifestazione di insofferenza ...