Napoli | il gesto di Kvara alla sostituzione | prime critiche a Garcia | VIDEO

(Di domenica 17 settembre 2023) L’inizio di stagione in casanon è stato di certo entusiasmante. Dopo ledue vittorie la squadra di Rudinon è stata in grado di confermarsi e contro la Lazio è arrivata una brutta sconfitta casalinga. La pausa per le Nazionali non è servita per ricaricare le batterie e il passo falso contro il Genoa rischia di portare leconseguenze. Ad un passo dsconfitta dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa con Bani e Retegui, ilha avuto la forza di reagire con i cambi decisivi di Raspadori e Politano per il definitivo 2-2. Nel finale è scoppiato anche il caso. All’89’ la mossa di Rudiha scatenato le reazioni: fuorie dentro Zerbin. Il georgiano non ha nascosto la delusione. Prima ...

Notizie Calcio- Bellissimo episodio ieri dopo il match di Marassi raccontato da Orazio Accomando , collega di DAZN, sul proprio profilo Twitter: "Post Genoa -. Mi fermo in autogrill per un panino. Trovo tifosi di entrambe le squadre. Il ragazzo davanti a me, con la maglia di Osimhen, chiede alla cassiera se i tre tifosi del Genoa al banco avessero ...L'attaccante delè stato ripreso dalle telecamere con. unabbastanza chiaro. "Ma cosa fai" rivolgendosi all'allenatore delche i tifosi vorrebbero già via daLa Gazzetta ...Unche era in cima ai pensieri dei Padri costituenti, ma che finora nessuna forza politica ha ... insegna Storia moderna e Modern Global History nell'Università L'Orientale di. C'è un ...

Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, ci ha parlato di un gesto bellissimo nel post partita di Genoa-Napoli. In un contesto in cui Napoli è spesso al centro delle notizie per episodi controversi, ...Un segnale di malessere della squadra può essere individuato nel gesto eloquente di Khvicha Kvaratskhelia (nell'immagine dell'articolo) ...