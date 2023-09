Napoli | il comune assume a tempo indeterminato | basta la licenzia media

🔊 Ascolta l'articolo Discussione familiare finisce in lite e con un arresto Neldi Pozzuoli, in provincia di, una discussione familiare è sfociata in un arresto da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli. Una donna di 54 anni, di origini ...Lotta tra la vita e la morte l'uomo che la notte scorsa è stato vittima di un agguato a Marigliano ,in provincia di. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano, l'agguato è avvenuto in via ...... 1 cittadino di nazionalità romena residente in, già noto alle Forze di Polizia, allontanato ... rispettivamente, dal napoletano e dal casertano, allontanati daldi Montecalvo Irpino (AV) ...

1527 - Quando Napoli fece Voto a San Gennaro - Sesta edizione Comune di Napoli

Dispositivi di circolazione in città per manifestazioni, lavori e/o ... Comune di Napoli

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...«Coppola pe cappiello e casa a sant'Aniello» (antico detto napoletano) * * * Il grande Bartolommeo Capasso, cantore della Napoli greco-romana, riteneva che la tomba di ...