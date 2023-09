Napoli | Garcia ha notato il talento di Iaccarino | nel 2024 potrebbe puntare alla convocazione in prima squadra

... quando mister Rudi, che a molti (tifosi napoletani in testa) sembra già in pieno stato confusionale. Che non tutto stia filando liscio nella 'transizione' daldell'attuale ct della ...Anche lui sembra non comprendere la scelta (dall'89' Alessio Zerbin : sv.) Mister Rudi4,5: La squadra della Società Sportiva Calcioè irriconoscibile. Sembrano lontanissimi i tempi in ...A Genova una prestazione inquietante, l'impalcatura teorica del calcio diè stata introvabile. Nel calcio di oggi serve un piano - partita's French coach Rudilooks on prior to the Italian Serie A football match between SSCand SS Lazio at the Diego Armando Maradona Stadium on September 2, 2023. (Photo by CARLO ...

"Ho appena sentito Radu Garcia". L'esilarante telefonata di Peppe Iodice col mister | VIDEO CalcioNapoli24

In tanti chiedono ad Aurelio De Laurentiis di esonerare Rudi Garcia, ritenuto non all'altezza della panchina del Napoli. Il patron ha un sogno da sempre.Cambiano le squadre ma Rudi Garcia trova sempre il modo di protestare. Il tecnico del Napoli, a Dazn, ha così parlato del pari in rimonta contro il Genoa.