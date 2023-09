Napoli | Garcia | “Bene la reazione ma bisogna giocare dal 1? minuto”

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1Va chiarissimo sul concetto Rudi: “Può sembrare un buon risultato quello ottenuto stasera al Ferraris ma alla fine abbiamo perso due punti perché non siamo stato protagonisti sin dal primoe questo non vaassolutamente. Nella ripresa ho visto il giusto carattere da parte della squadra, c’è stata unamaincominciare asubito da quando l’arbitro fischia il calcio d’inizio”, spiega il tecnico delanalizzando il pareggio in rimonta col Genoa dopo un pirotecnico col 2-2. Eprosegue così: “Ripeto, non vaavere un avvio di questo tipo, dobbiamo imparare a fare meglio. La luce è arrivata dalla panchina ma ribadisco che sono due punti ...

" Due punti persi, ma ci serva da lezione " : pochi giri di parole per il tecnico Genoa -, paroleRudiha analizzato la prova dei suoi ragazzi: " Sappiamo che non abbiamo ...... spiega il tecnico delanalizzando il pareggio in rimonta col Genoa dopo un pirotecnico col 2 - 2. Eprosegue così: "Ripeto, non va bene avere un avvio di questo tipo, dobbiamo imparare ...Dove può giocare Raspadori Lo spiega. Genoa -, l'analisi didopo il 2 - 2. Spiega l'ex tecnico della Roma a Sky: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, abbiamo creato poco ...Ferraris in estasi ealle corde.tenta la carta della disperazione. Fuori Anguissa per Raspadori e Mario Rui per Olivera. Ilfinalmente sale di tono e il Genoa scende, giocoforza,...

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: due novità per Garcia, dubbio a destra Tutto Napoli

Il Napoli tira su un punto per i capelli a Marassi. La squadra di Rudi Garcia raccatta negli ultimi minuti un 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino, andato meritatamente in vantaggio di 2-0. I camp ...Garcia preferisce invece giocare la carta-Zerbin ... per rimettere in carreggiata un Napoli altrimenti alla deriva. Grazie al complice insapettato, Cajuste, Raspadori controlla e scarica di sinistro ...Meret 6 - Bravo su un tiro velenoso di Retegui che gli rimbalza proprio davanti. Sfortunato nella carambola con Ostigard sull’uscita che porta al 2-0 del Genoa. Di Lorenzo 6 - Sempre ...