Napoli | esplode bombola del gas | grave 53enne

(Di domenica 17 settembre 2023) L'esplosione in via Padre Ludovico da Casoria Unadi gas è esplosa in un’abitazione al civico 46 di via Padre Ludovico da Casoria, a, questa mattina. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili del fuoco. Unoriginario del Burkina Faso, travolto dall’esplosione, è stato portato al Cardarelli in codice rosso per gravi ustioni. Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe conseguenza di una fuga di gas. L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile e anche l’intera verticale della palazzina. Sono in corso le indagini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'esplosione in via Padre Ludovico da Casoria Una bombola di gas è esplosa in un'abitazione al civico 46 di via Padre Ludovico da Casoria, a, questa mattina . Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili del fuoco. Un 53enne originario del Burkina Faso, travolto dall'esplosione, è stato portato al Cardarelli in ...

