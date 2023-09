Napoli | cenano in due alla famosa pizzeria e mostrano lo scontrino | Ecco quanto abbiamo speso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 17 settembre 2023), due personeinsieme in unalosui social:la spesa effettuata per due pizze, un'acqua e una birra Mangiare la pizza aè molto più di un pasto. È un'esperienza culinaria e culturale che affonda le radici nella storia e nella tradizione di questa affascinante città italiana. Il cibo in questione è considerato da molti il migliore al mondo, ed è diventato un'icona gastronomica riconosciuta a livello globale. La "pizza margherita," chiamata così in onore della regina Margherita di Savoia, che la assaggiò nel 1889, è quella per eccellenza più amata. D'altra parte, è una semplice delizia, preparata con pochi ingredienti di alta qualità: pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio d'oliva e ...