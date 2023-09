Napoli-caos | Kvara si ribella a Rudi Garcia | il suo gesto in campo a Genova | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Nelscudettato che pareggia 2-2 in casa del Genoa in rimonta esplode ufficialmente il casotskhelia. Il georgiano, rivelazione dello scorso campionato, appare oggi un lontano parente della macchina da dribbling e invenzioni che aveva trasformato l'undici di Spalletti in un meccanismo perfetto, e a soffrirne è anche il bomber Osimhen, sempre più isolato. Sotto accusa non è tanto l'esterno, quando mister, che a molti (tifosi napoletani in testa) sembra già in pieno stato confusionale. Che non tutto stia filando liscio nella "transizione" daldell'attuale ct della Nazionale a quello dell'allenatore francese ex Roma e Marsiglia lo dimostra un'immagine a Marassi. All'89, con gli azzurri che hanno da poco agguantato il pareggio e in forcing per completare una clamorosa ...