Napoli | buona la prima per il ‘Roller Skating Festival’ FOTO

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti Si è da poco concluso con un grande successo di pubblico e atleti il primo grande evento del Centro Sud dedicato al mondo degli sport a rotelle. Ideato e realizzato dalle ASD SEBS FIERA DELLO SPORT e ASD ONE LINESCHOOL, questo festival nasce grazie alla passione e all’amore per queste discipline da parte di imprenditori e sportivi che, quasi per caso, mesi fa si sono incontrati ed hanno deciso di unire le forze per dare vita a quel sogno che da decenni la città diporta avanti che è riunire sotto lo stesso tetto tutte le discipline facenti parte della FISR la Federazione Italiana Sport Rotellistici. Oggi il lungomare Caracciolo si è trasformato in un’immensa pista a cielo aperto dove oltre 200 atleti hanno gareggiato nelle 4 competizioni in gara (di cui una federale e ...