...presenta un nuovo appuntamento nella sua cittàcon 3 nuovi concerti per l'estate 2024 per il suo tour "GIGI - UNO COME TE - L'EMOZIONE CONTINUA". Dopo il successo del 2022 per i 30di ...Walid, 25e cartellino di proprietà del, ribattezzato 'Ualino' durante la sua epopea pugliese tra il 2021 e il 2023, si è presentato sul dischetto al terzo minuto di recupero del primo ...Quella dell'assassino 'è unabrutta, che non ci appartiene con tutte le sue volgarità'. Le ... Il minore di oggi non è quello degli'80'.

Napoli, il Terminus ha 120 anni: «Hotel porta della città» ilmattino.it

Napoli, a 17 anni ferisce un uomo per rapinargli 20 euro: arrestato ilmattino.it

Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Giò Giò - ucciso a soli 24 anni nel cuore di Napoli con un colpo d'arma da fuoco sparato da un 16enne con precedenti, è stata ospite di ...Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo - detto Giò Giò - ucciso a soli 24 anni nel cuore di Napoli con un colpo d'arma da fuoco sparato da un 16enne con precedenti, è stata ospite di ...