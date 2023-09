My Home My Destiny anticipazioni 18-22 settembre | Zeynep rinchiusa da Mehdi

(Di domenica 17 settembre 2023) Proseguono su Mediaset Infinity i nuovi appuntamenti di MyMy. La soap turca continuerà con la seconda stagione, che sarà direttamente in streaming, in esclusiva sulla suddetta piattaforma: ecco le trame dei nuovi episodi dal 18 al 22. La prima stagione di MyMy(Do?du?un Ev Kaderindir) ha fatto il suo debutto su Canale 5 lo scorso 10 luglio. Nel corso di 39 episodi (12 nel formato originale), la soap turca con Demet Özdemir e ?brahim Çelikkol nei rispettivi ruoli diGosku eKaraca ha appassionato i telespettatori, riscuotendo un ottimo successo. Cosa accadrà nei nuovi episodi di “MyMy”, dal 18 al 22– Velvetgossip.itTuttavia, con l’inizio nuova ...

Ricordiamo infatti che con l'inizio del programma di Myrta Merlino è stata stoppata la soap turca Mymy(gli episodi inediti vengono caricati però uno al giorno su Mediaset Infinity). ......20 - WILL & GRACE REVIVAL - DOVE FINITA KAREN WALKER 20:45 - WILL & GRACE REVIVAL - NONNO JACK 21:15 - WEREWOLF: LA BESTIA E TORNATA La 5 18:10 - MYMY19:11 - GRANDE FRATELLO (LIVE) 19:...Proseguono sulla piattaforma Mediaset Infinity gli episodi della seconda stagione MyMy. Nella puntata inedita di oggi, venerdì 15 settembre, dopo una discussione Mehdi e Zeynep si incontrano in terrazza per chiarirsi. Zeynep non si sente compresa dal marito. Emine scopre ...

My Home My Destiny anticipazioni 18-22 settembre puntate Velvet Mag

My home my destiny 2, la puntata del 15 settembre in streaming Mediaset Infinity

Segui Tag24 anche sui social Le anticipazioni turche di My Home My Destiny presenteranno nuovi sviluppi che terranno i telespettatori attaccati allo schermo: stavolta l’attenzione è tutta su Zeynep. M ...La soap opera turca “My Home My Destiny” ha conquistato il cuore degli spettatori di Canale 5, grazie alla forte chimica tra i due protagonisti interpretati da Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol. Nel ...