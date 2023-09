Mucca uccisa a frecciate e macellata sul posto e un’altra gravemente ferita in un istituto di Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Unasule da abbattere. È tutto avvenuto la scorsa notte nell’tecnico agrario ‘Emilio Sereni’ alla periferia est dicome riporta l’Ansa. “Noi – afferma racconta la preside Patrizia Marini- siamo in una zona al confine con Tor Bella Monaca in cui facciamo tanti progetti di legalità, ci impegniamo per avviare i ragazzi al lavoro. Ma questi sono episodi gravissimi che ci mettono con le spalle al muro”. Sulsono intervenuti i carabinieri. Le mucche vittime del raid – una di razza Limousine, una di razza Marchigiana – erano capi di grande pregio, allevati secondo criteri bio e usati per illustrare le tecniche ...