(Di domenica 17 settembre 2023)arbitraledelvalido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltraed, valido per la 4ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.DEL

- Empoli 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo: a fine ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi danella domenica della quarta giornata di Serie A: CAGLIARI - UDINESE h.12.30 DOVERI DEI ... DI BELLO VAR: MARIANI AVAR: MERAVIGLIA-...Juventus - Lazio, i casi da. I dubbi del Corriere dello sport su Maresca . Maresca ... due ko (nella trasferta a Monza e all'Olimpico contro la) e una vittoria, proprio contro la Lazio e ...

Moviola Roma-Empoli: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Roma-Milan, la moviola: gara nervosa, ok il rigore e il rosso Corriere dello Sport

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Roma-Empoli L’episodio chiave della moviola del match tra Roma ...Walid Cheddira, nuovo giocatore del Frosinone, ha parlato dopo il suo primo gol in gialloblù contro il Sassuolo Walid Cheddira, nuovo giocatore del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria per 4- ...