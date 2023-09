Moviola Juve - Lazio | Maresca è un disastro | dal caso McKennie al fallo di Bremer

(Di domenica 17 settembre 2023) Partita facile, eppure(designazione sbagliata e soprattutto la dimostrazione che le regole valgono per alcuni ma non per tutti, vedrete che sarà un problema) la gestisce malissimo, nella ...

Partita facile, eppure Maresca (designazione sbagliata e soprattutto la dimostrazione che le regole valgono per alcuni ma non per tutti, vedrete che sarà un problema) la gestisce malissimo, nella ...All'Allianz Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live (inviato all'Allianz Stadium) - Lavince e convince contro la Lazio di Maurizio Sarri nel big match dello Stadium. Bianconeri ...Episodio daal 10' del primo tempo, in occasione del gol del vantaggio bianconero: danza col pallone sulla linea e dà il via all'azione che porterà Locatelli al cross e Vlahovic alla girata di controbalzo ...

Juventus-Lazio, MOVIOLA: sul primo gol di Vlahovic, McKennie controlla in campo | Serie A Calciomercato.com

Juventus-Lazio, la moviola LIVE: gol di Vlahovic, la palla era uscita dal campo a inizio azione Eurosport IT

Partita facile, eppure Maresca (designazione sbagliata e soprattutto la dimostrazione che le regole valgono per alcuni ma non per tutti, vedrete che sarà un problema) la gestisce malissimo, nella ...Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato per Tuttosport gli episodi da moviola di Juve-Lazio. Ok il primo gol bianconero, per il quale ricorda la regola: il pallone deve aver superato ...