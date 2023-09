MOVIOLA – Frosinone-Sassuolo | Tressoldi aggancia Cheddira | il var interviene | è rigore

(Di domenica 17 settembre 2023) Un episodio danel recupero di, match della quarta giornata di Serie A. Allo ‘Stirpe’, dopo la doppietta di Pinamonti, la squadra ciociara di Eusebio Di Francesco ha trovato il gol del 2-1 su. Sugli sviluppi di un cross dalla destra,ha steso in area: netto il contatto tra le gambe. L’arbitro Prontera però ha fatto cenno di proseguire in un primo momento. A sistemare le cose è stato il var che ha richiamato il direttore di gara al monitor. Decisione inevitabile: calcio die giallo pernon era in possesso di palla). Dagli undici metri l’ex Bari non ha sbagliato e ha siglato il suo primo gol nel massimo campionato. SportFace.

