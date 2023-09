(Di domenica 17 settembre 2023)arbitraledelvalido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24:delladeltra, valido per la 4ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.DEL

- Udinese 0 - 0: sintesi eAggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo: ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Bologna -2 - 1 Orsato (Var: Paterna) 7 'Ottima gara, ben diretta e ben gestita'. Napoli - ...Inter - Fiorentina, i casi da. Per Bergonzi c'era l'espulsione di Barella . Inter - ... mentre il secondo è il 4 - 0 contro il(doppietta di Lautaro Martinez e gol di Sanchez e ...

Cagliari-Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Calcio News 24

Moviola Cagliari-Udinese: l’episodio chiave del match Calcio News 24

All’Unipol Domus, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Unipol Domus, Cagliari e Udinese si ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Inter-Milan L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Milan, valido per la 4ª giornata della Ser ...