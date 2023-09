Motocross MX2 | Andrea Adamo è campione del mondo!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023) Andata in archivio gara-2 del penultimo atto del Mondiale 2023 di MX2. Sul celebre tracciato di Maggiora, i centauri della minima cilindrata delhanno regalato spettacolo e potuto giovarsi del sole, dopo che ieri la pioggia aveva reso molto complicata la Qualifying Race. Dal fango del sabato, allo sterrato secco della domenica… Il movimento tricolore delaspetta un titolo iridato da sei anni (l’ultimo sigillo di Tony Cairoli nel 2017), ma l’ultimo trionfo nella classe MX2 risale addirittura al 2007 sempre con il leggendario TC222. Per ritrovare un centauro italiano diverso da Cairoli sul tetto del mondo bisogna citare invece David Philippaerts in top class (MX1) nel 2008. Liam Everts a terra a tre giri dalla fine Foto: Live Media/Valerio Origo