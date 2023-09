Motocross | Jorge Prado festeggia il titolo mondiale MXGP a Maggiora Forato sfiora il podio nel GP d’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 17 settembre 2023)non trema ae sfrutta il primo match point della stagione, laureandosi con un round di anticipo Campione del Mondo 2023 nella classe. Il predestinato iberico, dopo i due titoli conquistati in MX2 nel 2018 e 2019, corona dunque finalmente il suo grande sogno e regala alla Spagna il primo sigillo iridato di sempre nella classe regina del. Il 22enne fenomeno della GasGas hato la certezza aritmetica delnel migliore dei modi, guidando gara-1 dal primo all’ultimo giro e aggiudicandosi il successo di manche decisivo per tagliare definitivamente fuori dai giochi il suo unico avversario Romain Febvre (out per un problema tecnico alla sua Kawasaki). Il francese si è poi riscattato almeno parzialmente, imponendosi in gara-2 ...