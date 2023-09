Motocross | Andrea Adamo è campione del mondo in MX2! Apoteosi azzurra a Maggiora

(Di domenica 17 settembre 2023)completa l’opera ae si laureadelMX2 nel 2023 con una tappa di anticipo, regalando all’Italia un titolo iridato che mancava nelda sei anni (l’ultimo risale al 2017 con Tony Cairoli in MXGP). Il giovane talento siciliano della KTM, dopo il solido terzo posto di gara-1, si è confermato sul podio anche in gara-2 nel Gran Premio d’Italia sfruttando la caduta di Liam Everts per festeggiare la certezza aritmetica della leadership nel Mondiale. Il nativo di Erice, quando devono ancora essere assegnati 60 punti tra una settimana in Gran Bretagna, ha infatti un vantaggio di 73 punti sul suo più diretto inseguitore Jago Geerts ed è quindi sicuro di conquistare il primo titolo mondiale della carriera. Il ventenne di Calatafimi riporta inoltre il ...

... Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:00: Mondiale MXGP G. P. Italia - Gara 2 (...50 Ciclismo Trofeo Mateotti (differita) da Pescara Telecronaca:De Luca e Alessandro Petacchi ore ...Al via anche i piloti della MX2, categoria nella quale in testa alla classifica c'è l'italianoAdamo. Gli orari Nei giorni scorsi è stato reso noto anche il programma ufficiale della "due ...Per le due ruote spettacolo garantito con il campione del Mondo (Classe 125) nel 2004Dovizioso , con il nove volte campione mondiale diAntonio "Tony" Cairoli , con il campione del ...

Motocross MX2, Andrea Adamo terzo in gara-1 a Maggiora, vince Simon Längenfelder OA Sport

Motocross Maggiora: Adamo sapore Mondiale, le sfide in diretta TV Corse di Moto

A Maggiora il siciliano raccoglie due terzi posti sufficienti per conquistare il titolo iridato. In MXGP il campione è Prado ...E’ caduto dalla sua moto e si è accasciato, privo di sensi. Tragedia al motoraduno interprovinciale di moto d’epoca a Scoglitti, in provincia di Ragusa, dove è morto un carabiniere che era in servizio ...