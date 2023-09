Monza-Lecce | l’analisi di Marelli al rosso per Baschirotto

(Di domenica 17 settembre 2023) Le parole di Luca, ex arbitro e moviolista di DAZN, sull’espulsione diin. I dettagli Dagli studi di Dazn, Lucaha analizzato l’espulsione di Federicoin. PAROLE – «L’espulsione dinon lo nego, in diretta pensavo fosse giusto il. Poi coi replay mi sono ricreduto: ilginocchio al momento del contatto era piegato,cerca e trova il apllone e il contatto arriva sul collo. Il Var giustamente richiama Marinelli, che però si era impuntato sulla sua decisione. Ha confermato iled era nelle sue facoltà, ma non è detto che fosse giusto. I piedi sono sollevati da terra, non c’è nessuna leva ed ...

Non è un posto in Europa, sfiorata lo scorso anno, l'obiettivo del. Palladino lo dice chiaramente dopo l'1 - 1 con il: "Assolutamente no. Ma non perché io non ci creda. Semmai perché è un campionato complicato e il nostro obiettivo sarà sempre la salvezza.CLASSIFICA SERIE A:Inter 12, Juventus 10, Milan 9,8, Napoli e Frosinone 7, Atalanta* ed Hellas Verona 6*, Fiorentina*, Bologna*, Torino*, Genoa e4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, ...- Al termine della gara tra, terminata 1 a 1 , le prime dichiarazioni dei due allenatori, Palladino e D'Aversa, sono state quelle rese ai microfoni di Dazn. Il tecnico dei brianzoli ha recriminato per le tante ...

(ANSA) - MONZA, 17 SET - Con 4 punti dopo quattro partite, Raffaele Palladino confessa di essere indietro rispetto alla tabella di marcia che si ...Il Monza riesce ad acciuffare il pari contro il Lecce grazie a una bella giocata a due tra Colombo e Colpani, quest'ultimo autore di tutte le reti (3) dei brianzoli in questa stagione. I biancorossi ...