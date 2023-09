Monza-Lecce 1-1 | gol di Krstovic e Colpani

(Di domenica 17 settembre 2023) (Adnkronos) –pareggiano 1-1 nel match in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I pugliesi passano in vantaggio al 3’ con il rigore di, i padroni di casa pareggiano al 24’ con. Ilsale a 8 punti, a ridosso delle prime posizioni. Ilè a quota 4. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Monza, Di Gregorio out con il Lecce: come sta il portiere Fantacalcio ®

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Il Frosinone batte in rimonta 4-2 il Sassuolo in uno dei due incontri delle 15 in serie A, mentre Monza e Lecce pareggiano 1-1. La squadra ciociara viene sorpresa in avvio ...LE PAGELLE DI MONZA-LECCE Falcone 7: Sul gol di Colpani è sorpreso all'angolino sulla sua sinistra, ma non poteva farci granché. Chiude bene su Dany ...