Monza-Lecce 1-1 | finisce in parità | di risultato e di rossi

(Di domenica 17 settembre 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronaca live All’U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-1: sintesi e moviola 1? – Inizia il match dell’U Power Stadium. 2? – Calcio di rigore per il! Incomprensione tra Sorrentino e Caldirola: il difensore non si accorge dell’arrivo di Almqvist e lo atterra in area di rigore. 3?- GOL. Krstovic trasforma il calcio di rigore! 10? – Prova a reagire ilcon un doppio calcio angolo: i due tiri da fermo battuti da Colpani finiscono però in un nulla di ...

Commenta per primo Ospite speciale sulle tribune dell'U - Power Stadium: presente Piero Ausilio , direttore sportivo dell' Inter , per assistere e osservare da vicino alcuni profili potenzialmente interessanti per i nerazzurri.

Il Lecce in 10 resiste all'assalto del Monza: 1-1 e pugliesi imbattuti come solo Juve e Inter La Gazzetta dello Sport

E' di nuovo Monza-Lecce, dopo il match che nella scorsa stagione decretò la salvezza dei salentini. Arrivato alla sosta sorprendentemente terzo in classifica, il Lecce cercherà di non fermarsi. I ...Segui ogni lunedì dalle 21 sul canale 110 e in streaming ‘Monza una città da serie A’, la trasmissione di approfondimento sul Monza ...