Monza-Lecce 1-1 | D’Aversa | “Atteggiamento giusto Il rosso a Baschirotto? L’arbitro è stato anche richiamato dal Var…”

Leggi su sportface

(Di domenica 17 settembre 2023) “E’ la prima partita in cui abbiamo sofferto,se solamente nel secondo tempo in inferiorità numerica. Ilè una grande squadra, lo scorso anno ha fatto investimenti importanti. Venire qui e fare risultati è un aspetto importante, non è da tutti. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna scendere in campo sempre con la determinazione odierna. Certo, si può migliorare in tante cose, alcune scelte sono state sbagliate, ma l’”. Roberto, allenatore del, commenta in questo modo il pari ottenuto aal termine di una gara condizionata da diversi episodi arbitrali dubbi. “A fine partita abbiamo sempre gli animi caldi, quindi non ho parlato con. Io ho visto ...