Monza | Colpani | «Peccato per il pari | ma siamo stati sfortunati»

(Di domenica 17 settembre 2023) Andrea, giocatore del, ha parlato nel post partita del match contro il Lecce in Serie A. I dettagli Andrea, giocatore del, ha parlato a Dazn dopo l’1-1 contro il Lecce. LE PAROLE – «perché nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio., potevamo fare di più. Ma è stata una grande partita. Questo anno per me è importantissimo, voglio trovare continuità e far vedere le mie qualità: se si dà continuità a questo si aumenta il livello. Sono contento. Campionato più difficile? La scorsa stagione non la guardiamo neanche: abbiamo perso pedine e ne sono arrivate altre nuove, serve solo un po’ di tempo per riorganizzare le idee e faremo bene».