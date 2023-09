Montolivo non le manda a dire | l’attacco a Gattuso è pesantissimo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 17 settembre 2023) Nel mondo del calcio continua a tenere banco la querelle Bonucci-Juventus. Il nuovo calciatore dell'Union Berlino non ha gradito il comportamento del club bianconero e preannuncia battaglia. La situazione è stata argomento di discussione nel pre-partita contro la Lazio e l'ex calciatore Riccardonon si è risparmiato nei confronti del suo ex allenatore Gennaro. "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare". Il chiaro riferimento è a 'Ringhio', tecnico del Milan quando il centrocampista è stato messo fuori rosa. Poiaggiunge: "non biasimo Bonucci, capisco la sua reazione, ma sarà una battaglia amara senza vincitori".