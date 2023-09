Monsignor Andrea Lembo | di Treviglio | nominato dal Papa vescovo ausiliare di Tokyo

L'ex parroco di Sant'e Sant'Antonino è stato chiamato dall'arcivescovo,Roberto Repole, alla guida del Seminario di Torino, dopo 12 anni di servizio pastorale sotto la Zizzola. Al ...... storico, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore, eArmando Matteo, teologo, segretario (per la Sezione dottrinale) del Dicastero per la dottrina della fede. Modererà......dalle 8.15 nel parco dell'ex Gil per poi trasferirsi in corte verso la Chiesa della Santissità Trinità (vista l'inagibilità del Duomo) per la messa officiata dall'arcivescovoBruno ...

Monsignor Andrea Lembo, di Treviglio, nominato dal Papa vescovo ... L'Eco di Bergamo

La missione di don Andrea Favale e della San Marcello su TV2000 Telebari

GIAPPONE. È superiore regionale del Pime per l’Asia orientale. L’arcidiocesi conta quasi 20 milioni di abitanti, 100mila i cattolici.2), si terrà la solenne celebrazione per l’inizio del ministero pastorale di monsignor Carlo Villano ... Matteo Morra sindaco di Marano, Andrea Saggiomo e Carmine Sangiovanni presidenti della IX e X ...