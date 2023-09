Mondiali di Lotta | l’Italia non decolla a Belgrado | sconfitti Chamizo e Piroddu

(Di domenica 17 settembre 2023)– Nonil Mondiale diper. Ae nella seconda giornata di gare, sia Frankche Simonesono statial primo turno di gara. Domani si svolgerà la terza giornata di gare in programma. Sulle materassine saliranno Colin Realbuto (65 kg) e Benjamin Honis. Si ricomincia alle 10:30 del mattino. Il racconto della gara (fijlkam.it) Simone, nella categoria dei 57 kg, ha incontrato subito un avversario molto forte, il campione europeo in carica dei 61 kg, l’armeno Arsen Harutyunyan. L’incontro è finito per superiorità tecnica ai danni dell’azzurro, il quale ha anche riportato un infortunio muscolare. In ogni caso, Harutyunyan si è fermato ai quarti, negando a Simone un accesso ai ripescaggi. Frank, ...

Si apre nel peggiore dei modi per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta libera, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento d ...