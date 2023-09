Mkhitaryan e Thuram protagonisti in Inter-Milan | scena tutta loro! ? CdS

(Di domenica 17 settembre 2023)sono stati indiscussiin: entrambi arrivati a parametro zero, si sono già resi indispensabili per Inzaghi e compagni nerazzurri.? Il Corriere dello Sport ha voluto giustamente elogiare quelli che sono stati i grandidi. Primo tra tuttiche, come se avesse sfruttato la potenza di un elisir di giovinezza, ha trovato uno stato di grazia testimoniato non solo dai gol ma anche dal suo essere indispensabile., dal canto suo, è sceso in campo a San Siro e si è decisamente preso il derby! Entrambi, tra l’altro, curiosamente accumunati dall’arrivo all’a parametro zero, stanno senza dubbio ...

Al 6' Henrikhporta in vantaggio l'Inter ma il Milan protesta per un doppio contatto ...spalla - a - spalla e poi Malick Thiaw perde l'equilibrio cercando di difendere il pallone da. ...Decidono la doppietta die i centri di, dell'ex Calhanoglu e di Frattesi, mentre ai rossoneri serve a poco il lampo di Leao Tuttavia, è proprio dal corner conseguente che nasce il ...Il francese spacca la partita con un eurogol, per l'armeno doppietta e assist nel 5 - 1 finale. Stefano Pioli deve ripartire da zero.(I); 38 p.t.(I); 12 s.t. Leao (M); 24 s.t.(I); 34 s.t. Çalhanolu (I) su rigore; 48 s.t. Frattesi (I) - Genoa - Napoli: FINALE 2 - 2 Marcatori: 40 p.t. Bani (G), 10 s.t. ...

Thuram-Mkhitaryan illuminano il derby. L'Inter ne fa cinque e domina Milano La Verità

Inter-Milan 5-1: Mkhitaryan, Thuram e Calhanoglu lanciano Inzaghi Corriere dello Sport

La vittoria di sabato sera ha confermato il periodo favorevole dell’Inter nei derby di Milano, dato che ora conta cinque vittorie consecutive: in oltre cento anni di confronti non era mai arrivata a ...Nerazzurri perfetti, rossoneri troppo inermi per essere reali. Le rimonte hanno bisogno di buoni propositi, altre intenzioni, mai viste sabato. Anche di ottime difese, che non incassino 5 gol in un de ...Segna subito nel suo primo derby dopo aver fatto vincere quello di mercato all’Inter rifiutando il Milan: «Speravo di essere subito così incisivo. Dovevo essere qui già due anni fa» ...